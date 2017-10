Zahlreiche Einsätze für GLP X4 Atoms bei Winkler Multi Media Events





Seit Winkler Multi Media Events Ende letzten Jahres in über dreihundert GLP X4 Atom investiert hat, entwickelt sich die kleine Lampe aus Karlsbad bei der Firma aus dem schweizerischen Wohlen zum Dauerläufer. Der X4 Atom kommt sowohl bei kleinen als auch bei großen Events und verstärkt bei TV-Shows zum Einsatz.

So setzte bereits im Februar diesen Jahres Lichtdesigner Matthias Kern vom Broadcast-Dienstleister TPC Switzerland die X4 Atoms in Matrix-Konstruktionen beim schweizerischen ESC-Vorentscheid ein. Weitere Einsätze, u.a. in der über mehrere Wochen laufenden SRF-Show „Ich schänke dir es Lied!“, folgten. Für „Ich schänke dir es Lied!“ wurden die X4 Atoms in verschiedenen Arrangements eingesetzt: als große Matrix zwischen den Zuschauerrängen und in kreisrunden Traversenkonstruktionen über der Bühne beim Finale.

„Für uns ist das Feedback von Kunden wie Winkler Multi Media Events extrem wichtig“, sagt Oliver Schwendke, Key Account Manager bei GLP. „Wir versuchen immer genau zuzuhören, um aus den Gesprächen den konkreten Bedarf abzuleiten. Dann setzen wir uns mit unseren Entwicklern zusammen.“ Im konkreten Fall ist aus dem Input der Firma Winkler der X4 Atom Flex Connector entstanden: ein „Knickelement“, mit dem sich je zwei X4 Atoms in freien Winkeln bis zu 90° untereinander verbinden lassen.

Eine weitere Kooperation in Sachen X4 Atom fand zur Prolight + Sound 2017 in der PRG Festhalle statt. Hier verbaute Lichtdesigner Jerry Appelt den X4 Atom in Cluster zu je sechs Geräten. So entstand die X4 Atom Sixbar. Dabei handelt es sich um eine Aufnahme für sechs X4 Atoms, in der sich die Scheinwerfer um die horizontale Achse kippen lassen; zusätzlich lässt sich jeder einzeln um bis zu 15° drehen.

