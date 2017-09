Update für DirectOuts Montone.42

Ein neues Software-Update für DirectOuts MADI/Audio-over-IP-Konverter Montone.42 bringt zahlreiche Verbesserungen und größere Flexibilität. Das Bedienkonzept ist überarbeitet und basiert nun auf HTML5 und Javascript. Eine neue Menüstruktur bietet schnellen Zugriff auf alle relevanten Informationen zu Systemstatus und Streaming.

Tiefergehende Justierungen können in den erweiterten Einstellungen angepasst werden und ermöglichen so den Einsatz von Montone.42 in komplexen Netzwerkumgebungen, in denen die Anpassung von beispielsweise Quality-of-Service (QoS)- oder Precision Time Protocol (PTP)-Parametern notwendig ist.

Montone.42 verwendet eine native Ravenna-Implementierung und unterstützt so bereits jetzt den Standard SMPTE ST2110-30. Darin eingeschlossen ist auch die Fähigkeit, sich mit einem Grandmaster zu synchronisieren, welcher das PTP-Profil von SMPTE ST2059-2 verwendet.

www.directout.eu