Timo Toups

Timo Toups verstärkt seit Juli 2017 das Vertriebsteam der Firma Cast. Der 34-Jährige wird sich in dieser Position überwiegend der Produktrange von ELC und GreenGo widmen. Er berichtet an Vertriebsleiter Christian Pies. Nach seiner Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik war Toups fast zehn Jahre lang als freier Lichttechniker tätig und konnte Erfahrungen in den relevanten Märkten sammeln.

www.castinfo.de