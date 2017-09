SN Music investiert in Meyer Sound Leopard

SN Music Event Service aus Bonn hat in Meyer Sound Leopard und 900-LFC-Elements investiert. Diese Investition sei der folgerichtige nächste Schritt in der langjährigen Zusammenarbeit mit Meyer Sound, so SN Music-Inhaber Stephan Stöcker. Die Investition umfasst Leopard-Compact-Linear-Line-Array-Lautsprecher, 900-Low-Frequency-Control-Elements sowie das Galileo Galaxy 816-Lautsprecher-Management-System.

Der erste Einsatz für Leopard fand auf der Rock’n’Heavy Stage auf dem Rockaue-Festival in Bonn statt. Johann Alexander Hohenleitner von SN Music betreute dabei den FOH. Für die Rock’n’Heavy Stage kamen 24 Leopard sowie zwölf 900-LFC zum Einsatz, zusätzlich wurden 5 M’elodie als FrontFill, UM-1P und UM-100 als Stage-Monitore und 600-HP-Subs und UPQ-1P als Sidefills genutzt. Gesteuert wurde das System von einem Galileo Callisto 616-Array-Processor.

www.meyersound.de