Der neue PT-RZ21K-Projektor von Panasonic wird ab Herbst 2017 als Laser Phosphor-Nachfolger des PT-DZ21K erhältlich sein. Im Zuge dieser Markteinführung erweitert die Lang Academy ihre Panasonic 3-Chip-DLP-Projectors-Schulung im kommenden Schulungsprogramm und behandelt innerhalb des 2-tägigen Seminars ebenfalls den Newcomer. Neben dem Aufbau und der Inbetriebnahme der Panasonic-Projektoren steht hier vor allem die Kompatibilitätsmöglichkeit mit dem auf UHP-Lampen basierenden PT-DZ21K im Fokus.

Das Infiled/Novastar LED Systems Training fand im Frühjahr diesen Jahres erstmalig in der Lang Academy statt. Im Rahmen der Investition der Lang AG in rund 600 m² s1.8 LE-Equipment des chinesischen Herstellers Infiled beinhaltet die Schulung neben den ER5pro- und ER10pro-Modulen nun auch die neue Produktreihe mit einem Pixelpitch von unter 2 mm. Hauptaugenmerk bei der Schulung erhält die Mechanik der Infiled s1.8 LE. Hier wurden in Zusammenarbeit mit dem Hersteller Modifikationen und Anpassungen von der Lang AG vorgenommen, welche das Handling im Vergleich zu anderen

