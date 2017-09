Neuer Steckverbinder in D-kodierter Ausführung von Harting

Hersteller industrieller Geräte folgen seit einiger Zeit dem Trend der Miniaturisierung. Dem Problem, ein Produkt nicht kleiner machen zu können, weil der notwendige Stecker zu groß ist, begegnet Harting dabei mit dem neuen M8 in D-kodierter Ausführung. Dieser ermöglich Fast Ethernet und PoE über eine einzige miniaturisierte Schnittstelle direkt auf die Leiterplatte.

Der M8 ist in der Tradition größerer Rundsteckverbinder IP67-geschützt und kann via PoE auch die notwendige Power in kleine Feldkomponenten leiten. Mit der Normung nach PAS IEC 61076-2-114 besteht zudem die Sicherheit, Stecker und Buchse verschiedener Hersteller kombinieren zu können.

