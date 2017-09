MP-Music entscheidet sich für Prolyte-Bühnendach

MP-Music Veranstaltungsservice aus dem nordrhein-westfälischen Brühl hat im Frühsommer 2017 in ein MPT-Bühnendach der Marke Prolyte in der Baugröße zwölf mal zehn Meter investiert. Seine Einsatzpremiere erlebte das towerbasierte, überwiegend aus Standardtraversen bestehende Giebeldach am 10. Juni 2017 beim Tag der Bundeswehr im Bundessprachenamt in Hürth. MP-Music hatte bereits 2016 mit einer schrittweisen Umstellung seines Traversenbestandes auf Prolyte-Produkte begonnen.

www.mp-music.de

www.prolyte.com