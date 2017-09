Michael Scott

Michael Scott hat die Position des Technischen Direktors und Projektverantwortlichen bei Absen Europe übernommen. Er ist seit Juli 2017 in Absens europäischer Zentrale in Rüsselsheim tätig und für die gesamte Technische Abteilung verantwortlich. Scott überwacht und führt sämtliche Techniker, baut die örtlichen Projektmanagementteams auf und schult diese.

Er kam von JCDecaux zu Absen. In seiner vorherigen Position leitete er das Programm zur Standardisierung der Konfiguration und Software von mehr als 2.500 Digitalanzeigen. Zuvor war er bei Clear Channel International beschäftigt und arbeitete mit internationalen Lieferanten von LED-Anzeigen zusammen, um digitale Outdoor-Werbung in den Anfängen in Amerika und Europa zu etablieren.

Michael Scott verfügt über Erfahrung bei Qualitätsinspektionssystemen in einem Produktionsumfeld, in dem er Prozesse und Kontrollen zur Verbesserung von Leistung und Qualität einführte.

www.absen-europe.com