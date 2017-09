Mesclado schließt sich Qvest Media an

Mit Wirkung zum 1. März 2017 hat sich das Team des französischen Consulting-Anbieters Mesclado dem Systemarchitekten Qvest Media angeschlossen. Unter der Leitung von Mesclado-Gründer François Abbe (Foto) wird Qvest Media von einem neu eröffneten Standort in Paris aus tätig sein. Qvest Media stellt so die Weichen für den Aufbau seiner Geschäftsaktivitäten in Frankreich und den Benelux-Ländern.

François Abbe gründete Mesclado im Jahr 2010 und ist seit 2017 außerdem Gouverneur der Organisation SMPTE (Society of Motion Picture & Television Engineers) für die Regionen EMEA sowie Zentral- und Südamerika.

