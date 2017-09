Magic Sky überdacht 3x3 World Cup in Nantes





Vierzig Mannschaften aus 36 Ländern nahmen an der 3x3-Basketball-Weltmeisterschaft vom 17. bis 21. Juni 2017 in Nantes (Frankreich) teil. Nach der letztjährigen Weltmeisterschaft im chinesischen Guangzhou wurde das Spielfeld nebst Zuschauertribüne auch in diesem Jahr wieder von einem Magic Sky-Schirm mit einem Durchmesser von 36 Metern überdacht.

