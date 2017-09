MA Eventconcept investiert erneut in Arkaos Stage Server

MA Eventconcept, Veranstaltungstechnik-Dienstleister mit Sitz im münsterländischen Oelde, hat in zwei weitere Stage Server von Arkaos investiert. Die neu erworbenen Stage Server sind beide in Festinstallationen verbaut worden und bespielen dort jeweils LED-Wände. Ein Server kommt für eine 3,5 x 5-Meter-Wand im Format 16:9 zum Einsatz. Der zweite Server ist in einem der modernsten Bowling Center Österreichs verbaut worden und bespielt dort eine 44 x 1-Meter-LED-Wand (Foto).

Daneben verfügt MA Eventconcept über zwei weitere Server, die nach Custom-Spezifikationen jeweils auf Basis eines Stadium Servers aufgebaut worden sind. Beide verfügen über SDI- und DVI-Inputs, sechs Outputs sowie ein bis zwei Vorschauer. Diese Server nutzt MA Eventconcept auch zur Content-Erstellung und Videobearbeitung.

www.lmp.de