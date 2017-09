Loop Light erweitert NAS-Storage-Lösungen

Nachdem die Marburger Firma Loop Light in zehn neue Quad-Server-Systeme von Pandoras Box in der höchsten Ausbaustufe PK5 investiert hatte, wurden wenig später passend dazu auch die NAS-Storage-Lösungen erweitert. Ab sofort stehen 2 x 10 TB für Transferraten von bis zu 40 Gbit/s im Netzwerk für ein Ultra-High-Speed-Storage zur Verfügung.

Zusätzlich gibt es bei Loop Light weitere 2 x 44 TB für Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 20 Gbit/s im Netzwerk. Loop Light hat diese Speicherlösungen in Cargo Cases integriert, um bei eiligen Projekten einen Versand per Flugzeug als Übergepäck zu gewährleisten. Zusammen mit den vorhandenen Glasfasersystemen und einer 10-GB-Netzwerkarchitektur können die Storage-Systeme direkt in eine Medien-Produktionsumgebung integriert werden.

www.looplight.de