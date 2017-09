Lightpower Roadshow im Oktober und November

Lightpower ist im Oktober und November 2017 mit seiner Roadshow auf Tour und wird in Berlin, Köln, München und Hamburg eine Produktauswahl mit zahlreichen Neuheiten seiner Markenpartner vorstellen. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Dot2-Serie von MA Lighting sowie dem neuen Claypaky Axcor Profile 900 und dem Claypaky K-Eye. Zudem werden Lösungen der Lightpower-Partner Martin by Harman, DTS, Robert Juliat, Major, Filmgear und Wireless Solution aus den Bereichen Moving Lights, Scheinwerfer und Rigging zu sehen sein.

Den ganzen Tag über gibt es für die Besucher die Möglichkeit, die Geräte näher kennenzulernen, zu testen und im Dialog mit den Lightpower-Spezialisten Detailfragen zu klären oder auch bei einem kühlen Getränk zu netzwerken. Darüber hinaus bieten die Lightpower-Produktexperten Workshops und Live-Demos zu unterschiedlichen Themen an, wie unter anderem: „Einfach und schnell mit Bitmap-Effekten in der GrandMA2 arbeiten“; „Tipps und Tricks zur Timecode-Programmierung in der Dot2“; „Integrierte Shapes und Bitmap-Effekte für das kreative Arbeiten mit den Claypaky A.leda B-Eye“; „Creative Pixels - die umfangreichen Videolösungen von Martin by Harman“; „Martin Rush - Professionelles Licht für jedes Budget“.

Termine:

Berlin, Fabrik 23 GmbH am 10. und 11. Oktober 2017

Köln, KunstWerk Köln e.V. am 17. und 18. Oktober 2017

München, 186.Events am 24. und 25. Oktober 2017

Hamburg, Edelfettwerk GmbH & Co KG am 7. und 8. November 2017

Die Lightpower Roadshow ist für alle Teilnehmer kostenlos. Beginn ist jeweils um 10 Uhr, das Ende ist am Dienstag für 19 Uhr und am Mittwoch für 18 Uhr angesetzt. Anmeldungen sind unter www.lightpower.de/roadshow möglich.

www.lightpower.de