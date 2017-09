Liam Winter

Absen Europe hat Liam Winter zum Produktionsleiter ernannt. Winter stieß im Juli 2017 von Absens UK-Vertriebspartner PSCo zu Absen Europe, um die neugeschaffene Position zu besetzen.

Mit einer mehr als 15-jährigen Erfahrung in der AV-Industrie in leitenden Vertriebs-, Betriebsführungs- und Produktmanagementfunktionen besitzt er umfassendes Wissen aus der Arbeit mit führenden Herstellern von Videowand-Anzeigetechnologien sowie mit Anwendern und Vertriebspartnern in einem breiten Spektrum von Märkten für Festinstallationen und Vermietungen.

In seiner vierjährigen Zeit als Produktmanager bei einem Absen Platinum VAP-Partner handelte Winter für PSCo den Alleinvertretungsvertrag mit Absen aus.

