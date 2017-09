Ledvance erweitert Portfolio

Ledvance erweitert sein Unterbauleuchten-System Osram Linear LED Corner, das bevorzugt vor allem unter Hängeschränken in der Küche eingesetzt wird, um neue Varianten. Ab September 2017 gibt es neben den eigentlichen LED-Leuchten auch ein Modul mit USB-Steckdosen und eines mit einem Bluetooth-Lautsprecher.

Die Leuchten gibt es in zwei verschiedenen Längen: knapp 50 oder knapp 80 Zentimeter, die bis zu 760 respektive 1.100 Lumen warmweißes Licht (3.000 Kelvin) liefern. Die USB-Steckdose lädt, je nach Belegung, mit bis zu 2 Ampere, der Bluetooth-Lautsprecher klingt mit bis zu 10 Watt. Die Module können in beliebigen Kombinationen bis zu einer maximalen Gesamtleistung von 220 Watt montiert werden.

Eine besonders flexible Unterbauleuchte, die ebenfalls vor allem in der Küche eingesetzt wird, ist die Osram Linear LED Turn. Bei dieser Leuchte lässt sich das Licht mittels schwenkbarer Leuchtfläche auf der Arbeitsfläche dahin richten, wo es gebraucht wird. Dieses Modell gibt es wahlweise mit knapp 36 oder knapp 56 Zentimetern Länge. Bis zu zehn Leuchten hintereinander können betrieben werden.

Für Waschküchen, Keller, Garagen und ähnliche Einsätze gibt es die strahlwassergeschützte (IP65) Feuchtraumleuchte Osram Submarine LED nun in einer neuen Version. Dieses sogenannte „Sealed for life“-Modell mit fest verbautem Leuchtmittel bietet besonders helles Licht und homogene Lichtverteilung in Neutralweiß (4.000 Kelvin) und ist in drei verschiedenen Längen erhältlich: 60 Zentimeter (18 Watt, 1.500 Lumen), 120 Zentimeter (36 Watt, 3.000 Lumen) und 150 Zentimeter (48 Watt, 4.000 Lumen). Die Nennlebensdauer dieser Modelle liegt bei bis zu 30.000 Stunden.

Das überarbeitete Portfolio an mobilen LED-Leuchten kann in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt werden. Dazu haben alle mobilen Modelle integrierte Leuchtmittel, die meisten nutzen Akkus oder Batterien zur Stromversorgung und sind somit unabhängig vom Stromnetz im Haus. Ledvance bringt diese Mobiles unter anderem mit den Produktmarken Nightlux, Doorled und Lunetta auf den Markt.

Mit Ausnahme der Steckdosen-Nachtlichter können die mobilen Leuchten selbstklebend, die meisten auch alternativ mit kleinen Schrauben befestigt werden. Die Unterschrankleuchte Osram Linear LED Mobile gibt es mit Batterien oder wahlweise mit einem über USB aufladbaren Akku. Beide Varianten verfügen über einen Tageslicht- und Bewegungssensor: Werden sie beispielsweise in einem Schrank eingesetzt, geht das Licht an, sobald dieser geöffnet wird.

Die spritzwassergeschützten (IP54) Mitglieder der Nightlux-Familie sollen beispielsweise auf regelmäßigen Laufwegen oder Treppen sensorgesteuert für mehr Helligkeit und Orientierung sorgen. An Türen und Zugängen helfen die ebenfalls batteriebetriebenen Osram Doorled mit neutralweißem Licht (4.000 Kelvin).

