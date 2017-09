Lang investiert in Barco UDX 4K32

Die Lang AG in Lindlar hat in den leistungsstärksten Laser-Phosphor-Projektor der UDX-Serie von Barco investiert. Gemeinsam mit der Schweizer Lang Baranday AG platzierte das Lindlarer Unternehmen eine erste Order über 33 UDX 4K32-Projektoren. Bereits am 12. April 2017 hatten Interessierte die Möglichkeit bekommen, sich den neuen UDX live im Barco-4K-Truck auf dem Gelände der Lang Academy anzusehen.

www.lang-ag.com