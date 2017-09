HD Wireless überträgt „Wings for Life World Run” in Olten

Am 7. Mai 2017 ertönte in Olten der Startschuss für die vierte Auflage des „Wings for Life World Run“. Etwa 4.000 Läufer nahmen an dem Lauf mit verfolgender Ziellinie, dem sogenannten Catcher Car, teil. Zeitgleich starteten weltweit mehr als 150.000 Läufer zum globalen Charity-Lauf, der live übertragen wurde.

HD Wireless aus Mechernich bei Köln unterstützte das Sportereignis in diesem Jahr zum vierten Mal und sorgte in Olten für die Drahtloskamera-Übertragung mit Bild und Ton, den Regiefunk und die Übertragung von GPS-Positionsdaten. Für die Funkübertragung von der über 80 km langen Laufstrecke war in der Vorbereitungsphase eine exakte Planung und Funkkoordination nötig.

Bei derartigen Übertragungen erfolgt der bidirektionale Funkbetrieb via fliegender Relais-Station: Das Relais-Flugzeug empfängt die Video-Signale von Drahtloskameras, mit denen Kameramänner auf zwei Motorrädern live von der Laufstrecke übertragen. Die Signale werden an Bord des Flugzeuges umgesetzt und unterbrechungsfrei per Downlink-Array zur stationären Bodenantenne auf einem 40 Meter hohen Steiger gesendet. Den Empfang stellt dabei ein Antennen-System sicher, das stets zum Flugzeug hin ausgerichtet ist.

HD Wireless setzte eine neue Eigenentwicklung erstmalig für den World Run ein: „Unser neuer GPS-Antennen-Tracker richtete die Antennen nach der aktuellen GPS-Position des Relais-Fliegers aus, der wiederum seine Route nach den GPS-Daten der Motorräder flog“, erklärt Geschäftsführer Patrick Nußbaum. „Über unser ebenfalls eigenentwickeltes Datennetzwerk vor Ort standen alle GPS-Daten der mobilen Sende-/Empfangsanlagen für Steuerung und Positionierung zur Verfügung. Eine Kontrolle der GPS-Positionen war jederzeit über die Visualisierung in Google Earth möglich”.

Alle Funksignale wurden im Wireless Video Village von der HF-Bodenantenne im Produktionswagen HDwireless RF1 empfangen. Per Glasfaser wurde das Antennensignal eingespeist, decodiert und an den Ü-Wagen des Broadcasters übergeben. Aus dem Datennetzwerk wurden die GPS-Werte ausgelesen und für die Steuerung des GPS-Antennen-Trackers verwendet. Gleichzeitig war der RF1 die Zentrale mit eigenem Kommunikationsnetzwerk und mit Sendezellen für den Team- und Regiefunk.

Nach gelaufenen 68,11 km wurde der Sieger auf der Oltener Strecke vom Catcher Car überholt. Der Lauf war damit beendet, das Relais-Flugzeug mit der HF-Sendetechnik von HD Wireless an Bord kehrte nach sechs Stunden Flug zur Landung nach Deutschland zurück.

www.hdwireless.tv