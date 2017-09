GLP-Scheinwerfer bei „Woyzeck“-Neuinszenierung am Old Vic im Einsatz





Neil Austin hat Büchners „Woyzeck“ in der Adaption von Jack Thorne am Londoner Old Vic Theatre ins Licht gesetzt. In der Tradition von Adolphe Appia, Gordon Craig und Josef Svoboda, dem Erfinder der Svobodarampe, interpretierte er deren damals revolutionäre Ideen zur Inszenierung neu und verwendete dafür Scheinwerfer von GLP.

„Mir war von Anfang an klar, dass ich für die Umsetzung beim Licht neue Wege gehen musste“, erklärt Austin. „Ich brauchte Scheinwerfer, mit denen ich nicht nur Licht, sondern Räume und Flächen schaffen konnte.“ Neben GLP Impression X4 Bars setzte Austin zusätzlich GLP Impression X4 XL ein.

Insgesamt dreißig X4 Bar 20 wurden von White Light und SLX geliefert und zwölf Impression X4 Bar 10 direkt von GLP zur Verfügung gestellt. Während die kurzen Impression X4 Bar 10 hauptsächlich im Bühnenhintergrund zum Einsatz kamen und von dort aus Gegenlichtbündel erzeugten, nutzte Neil Austin die längeren X4 Bar 20 zusammen mit beweglichen Wänden und Flächen.

Bei der Inszenierung dominierten hauptsächlich kalte, dunkle Töne mit hohem Blauanteil. Eingerichtet und programmiert wurde die Inszenierung auf der hauseigenen ETC Gio von Miriam Spencer und dem Programmierer Eden Thornton.

