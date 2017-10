GCB vergibt zwei Wild Cards für die Imex 2018

Anbieter der deutschen Tagungs- und Kongressbranche haben auch 2018 wieder Gelegenheit, sich mit neuen Produkten oder Services kostenfrei bei der Imex in Frankfurt zu präsentieren: Die internationale Leitmesse für Meetings, Incentives, Kongresse und Events, die vom 15. bis zum 17. Mai 2018 zum sechzehnten Mal stattfindet, versammelt jährlich über 4.900 Fachbesucher, rund 4.000 Hosted Buyer sowie mehr als 3.500 Aussteller aus der ganzen Welt.

Als strategischer Partner der Imex organisiert das GCB German Convention Bureau e.V. den rund 1.600 Quadratmeter großen Deutschlandstand, an dem mehr als 200 Aussteller ihr Angebot vorstellen: Hotels, Kongresszentren und -städte, Veranstaltungsagenturen sowie weitere Dienstleister aus der deutschen Tagungs- und Kongressbranche.

Mit der Wild Card vergibt das GCB jährlich zwei Präsentationsflächen auf dem Deutschlandstand kostenfrei an Newcomer der Branche oder Unternehmen mit innovativen neuen Produkten. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 10. November 2017.

Voraussetzungen für die Teilnahme: Die Unternehmen müssen in Deutschland ansässig sein und ihren Fokus auf Veranstaltungen in Deutschland legen. Außerdem dürfen die Bewerber bis zur Imex 2018 noch nie an einer Fachmesse für Meetings, Business Travel, Events und Incentives teilgenommen haben. Details und Bewerbungsunterlagen stehen online unter www.gcb.de bereit.

www.gcb.de