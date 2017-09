Gahrens + Battermann verantwortet Technik beim Kongress der Deutschen Fachpresse





Am 17. und 18. Mai 2017 kürte die Deutsche Fachpresse im Rahmen ihres Kongresses in Frankfurt am Main die Fachmedien und die Fachjournalisten des Jahres 2017. Die zweitägige Veranstaltung ging in diesem Jahr mit mehr als 500 Teilnehmern sowie nationalen und internationalen Referenten an den Start. Unter Federführung von Projektmanager Thomas Koller realisierte Gahrens + Battermann, mit Sitz im Kap Europa, die gesamte medientechnische Planung und Durchführung des Kongresses sowie der Abendgala mit Preisverleihung.

Im Hauptsaal Meridian ermöglichten drei Projektionsflächen über die komplette Front der Hauptbühne Bilder und Darstellungen für das Publikum. Zum Einsatz kamen Projektionstechnologien wie Softedge und Watchout. Neben der Livebildübertragung wurden auch verschiedene Hintergrundanimationen auf die Projektionsflächen zugespielt. Bei der abendlichen Gala unterstrichen Gewinnerjingles die Preisvergabe.

In der Verantwortung von Gahrens + Battermann lagen ebenfalls die Moderationstechnik sowie die Kamera- und Regietechnik. Eine Auswahl an Audioequipment komplettierte die Gesamtleistung. Bei der festlichen Abendgala sorgten LED-Scheinwerfer für eine Untermalung durch Lichteffekte. Neben dem Hauptsaal wurden weitere Räume der Location für Workshops und Vorträge mit unterschiedlicher Technik ausgestattet.

(Fotos: Mo Wüstenhagen)

www.gb-mediensysteme.de