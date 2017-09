Event Inc erweitert Führungsteam

Um im Zuge des geplanten Unternehmens-Wachstums die Qualität der Arbeit innerhalb der einzelnen Abteilungen sicherzustellen, wurde Frank Scheuble als Director Operations eingestellt. Er wird sich ab sofort primär um die Skalierbarkeit und Optimierung bestehender sowie die Implementierung neuer Prozesse kümmern. Vor Event Inc war Scheuble für die Prozessoptimierung und -Steuerung bei den Unternehmensberatungen PwC und CapGemini Consulting tätig und verfügt ebenfalls über Erfahrungen als eigenständiger Unternehmer.

Durch den Ex-Intergerma-Geschäftsführer Markus Schmidt erweitert Event Inc ab September 2017 seinen zentralen B2B-Fokus und möchte dadurch das Kundenportfolio auf die Locationsuche für Professionelle Eventplaner vergrößern. Der gebürtige Hamburger Schmidt, der über zwanzig Jahre Erfahrung in der MICE-Branche verfügt, wird für den Ausbau und die Weiterentwicklung des B2B-Kunden Bereichs zuständig sein. Zuvor war er Leiter des Key Account Managements bei Myticket.

Durch Meriam Bouchir als neue Head of Customer Consulting erhält Event Inc eine Führungskraft, die für die strategische und operative Führung des Beratungsteams verantwortlich ist und ebenfalls mit dem Ausbau sowie der fachlichen Weiterentwicklung der Berater vertraut ist. Insgesamt verfügt die Hamburgerin über siebzehn Jahre Berufserfahrung in der Kundenberatung und leitete bereits Teams auf internationaler Ebene.

Der Fokus des neuen Director Marketing, Gerald Harnack, liegt im Bereich Performance Marketing, insbesondere im Suchmaschinenmarketing. Harnack bringt neun Jahre Berufserfahrung im Online-Marketing, unter anderem als Head of E-Commerce bei Pandora, und Expertise im Aufbau von mehreren nationalen und internationalen Startups mit.

Im Bereich des Customer-Relationship-Managements sieht Event Inc ebenfalls Potenzial: Abteilungsübergreifend wird sich Carsten Bohling als neuer Head of CRM ab sofort um den Aufbau und die Verantwortung des CRM-Systems sowie die systematische Pflege und Ansprache von Neu- und Bestandskunden kümmern.

www.eventinc.de