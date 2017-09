Dr. Berndt Schmidt

Dr. Berndt Schmidt bleibt bis 2024 Intendant und Geschäftsführer des Friedrichstadt-Palastes in Berlin. Der Aufsichtsrat verlängerte den noch bis Mitte 2019 laufenden Vertrag des 53-Jährigen vorzeitig. „Die ausgezeichnete künstlerische Arbeit, die in Zukunft fortgesetzt werden soll, und die tolle Leistung der gesamten Einrichtung waren Motivation für die vorzeitige Vertragsverlängerung“, so Senator Dr. Klaus Lederer, neuer Aufsichtsratsvorsitzender des landeseigenen Theaters.

Schmidt übernahm die Leitung des Hauses am 1. November 2007. Lag damals der Ticketumsatz in seinem 1. Halbjahr 2008 noch bei 4,5 Mio. Euro und die Auslastung bei 46 Prozent, waren es in den ersten sechs Monaten 2017 mit 14,04 Mio. Euro über drei Mal so viel und die Auslastung lag mit 94,4 Prozent mehr als doppelt so hoch wie 2008.

Foto: Dr. Klaus Lederer, Senator für Kultur und Europa, und Intendant Dr. Berndt Schmidt. (Copyright: Patricia Kalisch)

