Creative Studio und Digital Projection bringen Videomapping nach Französisch-Westindien





Creative Studio, ein Eventunternehmen in Guadeloupe, hat Digital Projection als Lieferanten für seine High-Brigthness-Projektoren ausgewählt. Damit ist Creative Studio der erste AV-Dienstleister in Französisch-Westindien, der diese Art von Projektion anbietet.

In Zusammenarbeit mit Maxoloc kaufte Creative Studio vier E-Vision-Laser 10K-Projektoren von Digital Projection, um die steigende Nachfrage an visuellen Lösungen für Rental-Staging-Events sowie private und Firmenevents zu decken.

Bevor Creative Studio in Digital Projection investierte, waren Events, bei denen diese Art von Projektoren zum Einsatz kam, äußerst selten, da die Durchführungsgesellschaften 7.000 km zurücklegen mussten, um Produkte in Frankreich anzumieten, was wiederum zu einem bedeutenden Anstieg der Produktionskosten und Anforderungen an die Logistik führte.

(Fotos: ID Line Studio/Digital Projection)

www.digitalprojection.com

www.creative-studio.fr