Adulescens-Kopfhörerkonzert mit FOH-Pult von Allen & Heath

Eines der bisher größten Kopfhörerkonzerte der Band Adulescens wurde vor mehr als 1.000 Besuchern auf dem Stuttgarter Marienplatzfest mit einem Allen & Heath GLD-80 als FOH-Pult gemischt. Kopfhörer-Konzerte bei Open Airs sind noch eine Seltenheit, aber gerade bei Stadtfesten, bei denen nach 22 Uhr kein PA-Sound mehr gespielt werden darf, entsteht so eine Alternative, die Konzerte und DJ-Sets auch bis spät in die Nacht ermöglicht.

Technischer Leiter und FOH-Engineer Tobias Raunigk entwickelte das Konzept der Kopfhörer-Konzerte für die Band Adulescens. „Das GLD-80 ist bei mir seit fünf Jahren im Einsatz“, sagt Raunigk. „Da ich vorher schon auf Allen & Heath-Pulten analog gemischt habe, war der Umstieg auf das GLD-80 einfach.“

„Ich benutze wirklich alles, was das GLD-80 an Effekten zu bieten hat, Outboard habe ich seitdem nicht mehr dabei“, so Raunigk weiter. „Kicks und Bass dicke ich gern auch mal mit dem Hypabass an. Außerdem bin ich grade bei Adulescens ein großer Fan der Ping-Pong-Delays, um dem Gesang eine schöne Delay-Fahne zu verpassen.“

„Den 3D-Kopfhörermix für die Zuschauer mache ich mit einer Klang:Fabrik, die über Dante an das GLD-80 angebunden ist“, erklärt Raunigk abschließend. „Die Anbindung in das Dante-Netzwerk ist unkompliziert und durch die Layer-Struktur des GLD-80 habe ich sowohl die Audio-Inputs als auch den 3D-Kopfhörermix über MIDI-Fader immer im Griff.“

www.allen-heath.com

www.audio-technica.de