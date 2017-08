Tobias Loddenkemper

Seit April 2017 ist Tobias Loddenkemper neuer Director Retail bei der Münchener Kreativagentur Avantgarde. Loddenkemper hatte zuletzt bei Pandora Jewelry das deutsche Handelsgeschäft verantwortet.

Zuvor sorgte er für den Ausbau der Buchflächen in Kaufhäusern für die DBH Warenhaus Medienvertriebs GmbH & Co. KG, einem Joint Venture von Hugendubel und Weltbild. In seinem neuen Aufgabenfeld bei Avantgarde soll Loddenkemper nun als Schnittstelle zwischen Handelsmarketing und Erlebniskommunikation fungieren.

www.avantgarde.de