Stagelight beschallt Justin Bieber mit L-Acoustics K1 und K2

Am 15. Juni 2017 trat Justin Bieber im Rahmen seiner Welttournee im Stade de Suisse in Bern (Schweiz) auf. Um die rund 30.000 Zuschauer im zweitgrößten Stadion der Schweiz mit Sound zu versorgen, engagierte die auftraggebende Schweizer Agentur 360° Show Production die Stagelight AG als lokalen Zulieferer und Techniksupport für die Bereiche Audio, Licht und Video. In Absprache mit der Justin-Bieber-Audiocrew setzte das Stagelight-Team um Michael Dünki ein L-Acoustics System aus K1, K2, Kara und KS28 ein.

„Die Vorgabe seitens der Produktion lautete: 120 dB SPL unverzerrt am FOH“, erläutert Michael Dünki, Crewchef von Stagelight und verantwortlich für die übergeordnete Audioplanung. „Am Ende standen zwei unterschiedliche Systeme zur Auswahl und die Bieber-Crew hat sich für L-Acoustics entschieden.“ Für die finale Systemplanung holte Stagelight daraufhin Ulf Oeckel als freien System-Engineer ins Boot, der die Einzelheiten der Beschallungskonfiguration ausarbeitete.

Als Main-PA fungierten im Stade de Suisse jeweils 16x K1 + 3x K2, ergänzt von je 12x K1 + 6x K2 als Outhangs. Für den Nahbereich vor der Bühne setzte Stagelight 8x Kara ein. Als Delay arbeiteten je 9x K2 L/R sowie 6x K2 als Center. Auf der Bühne wurden 2x 6 K2 mit 70° horizontaler Abstrahlung als Sidefills eingesetzt. Angetrieben wurden alle Systemkomponenten von LA-Raks und LA-Raks II.

Da die Platz- und Gewichtsrestriktionen des Bühnenlieferanten keine geflogenen Bässe ermöglichten, entschied sich Stagelight für eine Subwoofer-Zeile am Boden mit je einem Endfire-Array am linken bzw. rechten Ende.

Black Box Music diente als weiterer Zulieferer von Equipment.

