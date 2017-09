Stage Tec rüstet Ü-Wagen von Radio Télévision Suisse auf

Stage Tec hat den Übertragungswagen HD1 von Radio Télévision Suisse (RTS) mit sieben DSP-Baugruppen RMDQ (Platinum DSP) ausgestattet. Durch die Aufrüstung kann RTS nun Produktionsformate mit 128 Summenbussen bei 96 kHz umsetzen. Dem acht Jahre alten Aurus-Mischpult stehen mehr als 800 Audiokanäle zur Verfügung.

Diese Ressourcen wurden ab Ende Juni 2017 beim 51. Jazz Festival in Montreux gebraucht. Dort wurden die Konzerte im Jazz Lab in 24 bit-Auflösung mit 96 kHz gleichzeitig in Stereo und 5.1 Surround Sound gemischt.

www.stagetec.com