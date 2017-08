Sennheiser Sound Academy mit drei neuen HF-Kursen im September

Im September bietet Sennheiser drei neue Kurse in der Sennheiser Sound Academy (am Unternehmenssitz in der Wedemark, jeweils von 9 bis 17 Uhr) an:

Im kostenlosen Einführungskurs am 11. September 2017 wird das Sennheiser-Funktechnik-Portfolio vorgestellt. Es wird erläutert, welche Produkte und Frequenzbereiche für unterschiedliche Anwendungsfelder verfügbar sind.

Im kostenpflichtigen Basiskurs „Praxis Know-How“ am 12. September 2017 werden die physikalischen Grundlagen der HF-Technik zunächst theoretisch vermittelt und anschließend an Workshop-Stationen mithilfe aktueller Sennheiser-Drahtlossysteme praktisch angewendet.

Der Aufbaukurs „Master Class“ am 13. September 2017 erweitert schließlich die im Basiskurs gewonnenen Erkenntnisse und widmet sich u.a. der Einrichtung komplexer Multikanalsysteme unter Einsatz zeitgemäßer Konfigurations- und Planungssoftware.

Ob der Basis- und/oder Aufbaukurs im Einzelfall die richtige Wahl ist, kann optional über einen Online-Einstufungstest ermittelt werden. Ein Kombipaket aus beiden Kursen wird von Sennheiser zu Sonderkonditionen angeboten. Anmeldungen sind online unter www.sennheiser.de/soundacademy möglich.

www.sennheiser.com