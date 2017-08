Satis&fy erweitert Vorstand

Der Aufsichtsrat der Satis&fy AG hat zum 1. Juli 2017 Dr. Galia Diez und Chris Fleck in den Vorstand des Eventdienstleisters berufen. Damit ist der Vorstand von zwei auf vier Mitglieder angewachsen. Zum Vorstand gehören zudem Nico Ubenauf und Dirk Vennemann.

Galia Diez ist seit 2014 als Head of Corporate Development bei Satis&fy tätig. Sie verantwortet den Bereich der Organisationsentwicklung im Unternehmen. Diese Zuständigkeit wird die 35-Jährige auch als Chief Development Officer beibehalten. Neben ihrer Gesamtverantwortung wird sie weiterhin für die Weiterentwicklung der IT- und der HR-Abteilungen zuständig sein. Der 38-jährige Chris Fleck verantwortet seit 2015 als Head of Finance die Finanzstrategie, wie auch weiterführend als Chief Finance Officer.

Die Erweiterung des Vorstandes um Nico Ubenauf, Chief Executive Officer, und Dirk Vennemann, Chief Operations Officer, liegt in dem Wunsch der Unternehmensführung und des Aufsichtsrats begründet, Satis&fy durch Professionalisierung zu stärken und nachhaltig zu wachsen.

