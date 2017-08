Presonus-PA-Test-Wochen mit neuer Air-Serie





Anwender können - noch bis Ende Oktober 2017 - bei ausgesuchten Fachhändlern kostenfrei und unverbindlich eine neue Presonus-Aktiv-PA ausleihen. Um diese PA in gewohnter Umgebung und in „echtem“ Einsatz testen zu können, sind bis zu 14 Tage am Stück möglich. Im Detail handelt es sich um zwei 10“-Topteile Air10 und zwei 15“-Subwoofer Air15s.

Die 52 cm hohe und 13 kg leichte Air10 erzeugt einen Schalldruckpegel von bis zu 121 dB. Der integrierte DSP erlaubt mit seinen fünf „Mode“- und drei „Locate“-Presets sowie dem programmierbaren 2-Band-EQ die Abstimmung auf den jeweiligen Einsatzzweck. Der Subwoofer Air15s liefert ein Fundament im Bereich von 35 bis 160 Hz, sein maximaler Schalldruckpegel liegt bei 126 dB. Der Air15s verwendet ebenfalls einen DSP: mit verschiedenen Presets sowie Line-Delay, Tiefpassfilter und Phasenschalter, jeweils programmierbar. Weitere Infos unter www.pa-testwochen.de.

www.presonus.com

www.hyperactive.de