Kolloquium anlässlich des 90. Geburtstags von Gerhard Steinke

Am 12. August 2017 feierte Gerhard Steinke, einer der Wegbereiter und Zeitzeugen der modernen Studio- und Rundfunktechnik, seinen neunzigsten Geburtstag. Anlässlich dieses runden Geburtstags veranstaltet der Verband Deutscher Tonmeister e.V. (VDT) vom 2. bis 3. September 2017 ein Kolloqium von, für und mit Gerhard Steinke. Die zweiteilige Veranstaltung findet an einem für Steinke ganz besonders bedeutsamen Ort statt: Dem historischen Funkhaus Berlin (Nalepastr. 18-50, 12459 Berlin, Saal 5 - ehemaliger Kultursaal - im Block C).

Der Samstag bietet ein lockeres Kolloquium mit Beiträgen und Gesprächen von Kollegen, Freunden und anderen Zeitzeugen rund um Gerhard Steinkes Berufsleben. Es wird mit einer Führung von Steinke in den wegen seiner besonderen Akustik berühmten Aufnahmesaal 1 im Produktionskomplex B abgerundet und endet mit einer kleinen Feier mit Speisen und Getränken. Der Sonntag widmet sich Fachbeiträgen, die an die Kernthemen von Gerhard Steinkes Berufsleben anknüpfen.

Anmeldungen sind online über www.tonmeister.de möglich.

