„Jugend musiziert“ mit Equipment von Filmgear, Claypaky, Robert Juliat und MA Lighting





Anlässlich des 54. Bundesjugendwettbewerbs „Jugend musiziert" waren jüngst 2.700 Nachwuchsmusikerinnen und -musiker aus Deutschland und Europa in Paderborn zu Gast. In rund 1.400 Einzelwettbewerben/Konzerten wurden an zahlreichen Orten in der Stadt die Finalisten gewählt, die abschließend bei einem Festakt im Schützenhof noch einmal ihr Können präsentierten. Der 1964 erstmals durchgeführte bundesweite Wettbewerb steht unter der Trägerschaft des Deutschen Musikrats.

Im Schützenhof hatten Nils Weber und Marcus Krömer für die Lichtgestaltung 16 x Filmgear Tungsten-Fresnel Junior TV 1 kW, 6 x Filmgear Tungsten-Fresnel Junior TV 650 W, 16 x Claypaky A.leda K10, 6 x Claypaky Alpha Spot QWO 800, 12 x Claypaky Sharpy Wash 330, 17 x Robert Juliat Dalis 860 und 1 x Dot2 XL-F vorgesehen. Während Nils Weber von Jansen Lichttechnik, die das genannte Material zur Verfügung stellten, die Technische Leitung innehatte, war Marcus Krömer mit der Programmierung betraut und saß auch selbst als Operator an der Dot2.

„Von Seiten des Veranstalters war eine Raumgestaltung für Siegerehrungen mit Showbühnen-Charakter gefordert“, erklärt Krömer. „Da strahlenförmig von der Bühne in den Saal ausgerichtete Traversen aufgrund der geringen Raumtiefe und auch aus Zeit- und Budget-Gründen ausfielen, haben wir uns für die klassische Version mit beleuchteten Traversen entlang der Träger entschieden. Dabei wurden die Claypaky Sharpy Wash 330 strahlenförmig von der Bühne weglaufend angeordnet. Mit den Claypaky A.leda K10 haben wir die Publikumsbeleuchtung realisiert. Die Filmgear Tungsten-Fresnel Junior TV 1 kW kamen als Frontlicht für die Bühne und die Filmgear Tungsten-Fresnel Junior TV 650 W als Spitzlicht an der Rückwand zum Einsatz.“

www.lightpower.de