Insglück konzeptioniert Deutschen Pavillon auf der Expo 2017

Federführend für die Konzepterstellung, Planung und Realisierung des Deutschen Pavillons auf der Weltausstellung Expo 2017 in Astana (Kasachstan) ist eine Arbeitsgemeinschaft aus Insglück als Leadagentur sowie GTP2 Architekten und MAC Messe- und Ausstellungscenter Service. Feierlich eröffnet wurde der Deutsche Pavillon, der die Energiewende „Made in Germany“ thematisiert, am 10. Juni 2017 mit dem offiziellen Banddurchschnitt durch Rolf Mafael (Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Kasachstan), Pavillonkommissar Dietmar Schmitz (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie), Bettina Bochynek (Direktorin Deutscher Pavillon Expo 2017 Hamburg Messe und Congress) sowie ARGE-Partner Detlef Wintzen (Geschäftsführer von Insglück).

In einer Mischung aus Information und Unterhaltung zeigt der Deutsche Pavillon seinen Gästen nachhaltige Technologien, innovative Verfahren und wegweisende Lösungen. Exponate laden zum Anfassen, Ausprobieren und Mitmachen ein und sollen die Leistungsfähigkeit und Kompetenz Deutschlands im Bereich der Energieversorgung demonstrieren. Intensiviert wird die Interaktion mit den Themen durch Smartsticks, die jeder Besucher in seiner Sprache kodiert am Eingang erhält. Mit diesen können die Exponate aktiviert und das angeeignete Wissen in Form von Smartpoints gesammelt werden.

Dramaturgisch erleben die Gäste die Ausstellung in einer Zoombewegung: von der globalen Perspektive bis hin zum einzelnen Menschen - und seiner Energie im veränderten Umgang mit den Ressourcen. Mit dem Intro zeigt Insglück aus der globalen Perspektive die Herausforderungen auf, vor denen die Menschheit im Bereich der Energiegewinnung und -versorgung steht. Naturaufnahmen vermitteln einen Eindruck der Möglichkeiten, die die fünf erneuerbaren Energieträger Windkraft, Solarenergie, Wasserkraft, Geothermie und Biomasse bieten.

Im ersten Ausstellungsbereich, der „Karte der Zukunft“, präsentiert eine überdimensionale Landkarte die Welt im Wandel. Aus der Vogelperspektive erforschen die Besucher die neue Energiewelt und erkunden die Potenziale regenerativer Energien. Im zweiten Ausstellungsbereich, der „Stadt der Zukunft“, lenkt Insglück den Blick auf das unmittelbare Lebensumfeld der Menschen. Die Besucher erfahren anhand aktueller Beispiele aus Deutschland, welche Auswirkungen die Umstellung auf erneuerbare Energien auf ihr alltägliches Leben hat. Zum Abschluss bietet die „Energy-Show“ den Besuchern ein Gemeinschaftserlebnis und fokussiert den Menschen als wichtigsten Treiber der Energiewende.

Foto oben: Mit dem offiziellen Banddurchschnitt öffnete der Deutsche Pavillon auf der Expo in Astana; v.l.n.r.: Jürgen Klimke (MdB CDU/CSU), Jonatan Weinberg (Deutsche Botschaft Astana), Rolf Mafael (Deutsche Botschaft Astana), Dietmar Schmitz (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie), Bettina Bochynek (Hamburg Messe und Congress), Detlef Wintzen (Insglück). (Copyright Fotos: Andreas Keller)

www.insglueck.de