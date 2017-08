ICSA 2017 im September in Graz

Die International Conference on Spatial Audio, kurz ICSA, findet vom 7. (abends) bis zum 10. September 2017 im IEM an der Kunstuniversität Graz in Österreich statt. Zweieinhalb Tage lang haben Besucher die Gelegenheit, sich in aller Tiefe mit Raumklang zu beschäftigen.

Die vierte ICSA beschäftigt sich mit der dreidimensionalen Produktion und Wiedergabe und setzt in diesem Jahr einen neuen Schwerpunkt auf binaurale Wiedergabe per Kopfhörer. Neben der Theorie stehen auch die Praxis und die räumliche Klangkunst programmlich im Vordergrund.

Das Hauptprogramm bietet zahlreiche Möglichkeiten, in den Konferenz- und Vortragsräumen verschiedene Immersive-Audio-Systeme zu hören, Hörbeispiele zu beurteilen und Demos zu besuchen. Eine durchgehende Vortrags-Serie mit begleitender Poster-Sitzung deckt den wissenschaftlichen Teil ab.

Zusätzliche Immersive-Audio-Konzerte, die erste europäische „Student 3D Audio Production Competition“, deren Finals während der ICSA ausgetragen werden, sowie die im Anschluss an die ICSA veranstaltete Ambisonics Summer School runden das Angebot ab. Das vollständige Programm der ICSA ist online unter www.vdt-icsa.de einzusehen.

Eigentlicher Veranstaltungszeitraum der ICSA 2017 ist vom 8. bis 10. September 2017, jedoch findet bereits am Abend des 7. September ein feierlicher Empfang in der Grazer Burg durch das Land Steiermark statt. Die ICSA wird in Kooperation des VDT, IEM, KUG und dem Land Steiermark durchgeführt. Den Vorsitz der Konferenz führen Alois Sontacchi, Franz Zotter, Matthias Frank, Markus Zaunschirm (alle IEM) und Günther Theile (VDT). Konferenzsprache ist Englisch.

Anmeldungen sind noch bis zum 3. September 2017 über www.tonmeister.de oder www.vdt-icsa.de möglich.

www.tonmeister.de