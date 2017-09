„Gerontius Traum“ in der Royal Festival Hall mit 160 Impression X4 Bars

Für die Neuinszenierung von Edward Elgars „Gerontius Traum“, die in einer Zusammenarbeit zwischen der Englischen Nationaloper, der Royal Festival Hall und dem Chor der BBC auf die Beine gestellt wurde, hat Lichtdesignerin Lucy Carter 160 Impression X4 Bars von GLP eingesetzt. Unterstützung erhielt Carter dabei von ihrer Assistentin Jenny Kershaw an der ETC Eos-Konsole.

Jedes Pixel der Bars ließ sich einzeln ansprechen, über 500 Cues formten das Grundgerüst für die Installation über den Köpfen des Chores, des Orchesters und der Darsteller. Im Vorfeld waren sämtliche Bars mit dem neuen 2-Grad-Diffusor ausgestattet worden.

Die Vorbereitungen für die Inszenierung erstreckten sich über mehrere Wochen. Nachdem Lucy Carter das gesamte Set in WYSIWYG simuliert hatte (was drei Wochen Zeit in Anspruch nahm), konnte ein erster Probeaufbau in der Royal Festival Hall stattfinden. Der musste vor der Premiere nochmals ausgebaut werden, um Platz für eine andere Produktion zu schaffen, bevor schließlich das Finale Set für die Premiere eingebaut werden konnte.

PRG lieferte die Impression X4 Bars in der benötigten Stückzahl. „Und wir haben extra noch Software programmiert, um die Anzahl an Pixeln überhaupt verwalten zu können“, sagt Jon Cadbury, der den gesamten Einbau und die Programmierung bis zur Premiere begleitete. „Ich glaube, bisher hat noch niemand eine so große Matrix direkt aus dem Eos-Pult angesteuert.“

Ade Stead war für das Traversensystem zuständig, Martin Chisnall fungierte als Chef der Stromcrew. Chef der Lichtabteilung war Adrian Plaut. Produktionsleiter an der Englischen Nationaloper: Matt Nodding. Technischer Leiter der Royal Festival Hall: Graham Moir.

(Fotos: Richard Davies)

www.glp.de