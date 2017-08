G+B Interactive-Website im neuen Design





Mit einer optimierten Navigation präsentiert sich G+B Interactive im neuen Look: Aufgeteilt in die beiden Unterbereiche „Softwarelösungen für Ihr Event“ und „Softwaretools“ beschreibt der neue Web-Auftritt das gesamte Angebotsportfolio an digitalen und individualisierbaren Softwarelösungen für Events anhand von allgemeinen Hintergrundinformationen und konkreten Anwendungsbeispielen.

Per eingepflegter Chatfunktion kann jeder Besucher der Website auf direktem Wege mit den Mitarbeitern kommunizieren. Mit dieser Dienstleistung können Fragen während der Servicezeiten von Montag bis Freitag zwischen 9 und 17 Uhr beantwortet werden.

Die Verlinkungen zum Apple App Store und zum Google Play Store führen zu einem weiteren Feature des neuen G+B Interactive-Auftritts: zur neuen G+B Interactive App. Zudem sollen in Zukunft selbsterklärende Produktvideos die Website erweitern. Die neue G+B Interactive-Website ist unter www.gb-interactive.de zu erreichen.

www.gb-mediensysteme.de