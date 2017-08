G+B Interactive Event App verfügbar





Parallel zum G+B Interactive-Website-Relaunch hat Gahrens + Battermann auch die neue G+B Interactive Event App veröffentlicht. Mit der integrierten Demoshow zur App möchte das Team von G+B Interactive das Thema „Bring your own device“ für seine Kunden erlebbar machen. Dies bezeichnet die Nutzung von G+B Interactive-Softwaretools auf dem eigenen Smartphone oder Tablet. Kunden können die Demoshow ebenfalls nutzen, um sich einen Überblick über die Funktionen der Event App zu verschaffen.

Mit einer persönlichen Kennung gelangen User zum Nutzerbereich für den Einsatz der App auf Events. Auch im Voraus und im Nachgang kann dieser Zugang genutzt werden. Neben der Agenda, die zahlreiche Informationen zum Event, zum Programm und zu den Referenten bereithält, können Rückfragen an die Referenten gestellt, von der Regie gefiltert und Bildergalerien erstellt werden.

In einer Teilnehmerliste mit Chatfunktion sehen App-User, welche Eventbesucher die App nutzen und für den Chat verfügbar sind. Durch eine weitere Funktion können Vorträge und Workshops gebucht werden, die wiederum automatisch in der Agenda erscheinen. Für jeden Workshop stehen den Teilnehmern separate Foren bereit, welche den direkten Austausch unterstützen. Mittels eines Feedbackformulars können Veranstalter die Meinungen ihrer Gäste einholen und ihr Event-Controlling erweitern.

Ein weiteres Feature stellt der digitale Warenkorb dar. Hier können Eventbesucher die Vorträge aller Referenten herunterladen, Informationen sammeln, Notizen erstellen und anschließend an die persönliche E-Mail-Adresse versenden. Die neue Event App kann in Funktion und Design an die Wünsche und Anforderungen der Kunden angepasst werden.

www.gb-mediensysteme.de