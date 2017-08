ETC-Scheinwerfer im Museum Barberini installiert

Nach drei Jahren Bauzeit wurde das Museum Barberini in Potsdam am 17. Januar 2017 in einem feierlichen Festakt von Bundeskanzlerin Angela Merkel eröffnet. In 17 Ausstellungsälen werden die Sammlung des Bauherren und Stifters Prof. Dr. h. c. Hasso Plattner und weitere Wechselausstellungen in Kooperation mit internationalen Museen und Privatsammlungen präsentiert. Insgesamt verfügt das Museum über 2.200 mm² Ausstellungsfläche auf drei Etagen.

Innerhalb des avantgardistischen Lichtkonzepts kommen 68 ETC FPZ Irideon in den Ausstellungsräumen des Museums Barberini zum Einsatz. Im Auditorium hat der Systemintegrator Amptown System Company (ASC) sowohl ETC Source Four LED Studio HD- als auch ColorSource PAR-LED-Scheinwerfer für die szenische Beleuchtung im Museums- und Eventbetrieb installiert.

In den zentralen Räumen im Kopfbau und im gesamten 2. Obergeschoss sorgen großformatige LED-Lichtdecken mit einer textilen Bespannung für eine diffuse und tageslichtähnliche Beleuchtung. Das Lichtdeckenfeld wird von Stromschienen mit integriertem Datenbus umschlossen, in die unter anderem weiß lackierte ETC Irideon FPZ-Strahler eingesetzt sind. Deren Position und Fokussierung kann - wenn die Exponate neu arrangiert oder ausgetauscht werden - flexibel und wandelbar ausgerichtet werden.

Das Lichtkonzept entwickelte die Licht Kunst Licht AG Bonn/Berlin in Kooperation mit dem Museum Barberini. Mit der Planung für die AV- und Beleuchtungstechnik im Auditorium war der Fachplaner Mauricio Salas Zurita beauftragt. Die Systemintegration hat Amptown System Company Berlin unter der Leitung von Christian Schroeder durchgeführt.

Das Auditorium ist ein Multifunktionssaal für Pressekonferenzen, Präsentationen, Vorträge, Lesungen und Kammerkonzerte. Dort werden die Bilder der aktuellen Sammlung auf einer hochauflösenden 4K/UHD-LED-Smart-Wall von Leyard dargestellt und erläutert.

Für die Lichtatmosphäre sorgen eine Auswahl an ETC Source Four Studio HD-LED-Scheinwerfern und weiterer Komponenten, die diskret und flexibel an dem Eutrac-Stromschienen-System in der Decke positionierbar sind. Die Lichtsteuerung erfolgt im Live-Veranstaltungsbetrieb über ein ColorSource 20-Lichtmischpult von ETC.

Im Ausstellungsbetrieb werden die Scheinwerfer über eine Crestron-Mediensteuerung „stand-alone“ per DMX-Gateway angesteuert. Die während der Einrichtung mit dem ColorSource 20 eingestellten Helligkeits- und Farbtemperaturwerte werden per Tastendruck vom zentralen Steuerungssystem gespeichert. Auf diese Weise können Museumstechniker verschiedene Lichtstimmungen über ein Touchpanel-System abrufen.

(Foto: Helge Mundt/Museum Barberini)

www.etcconnect.com