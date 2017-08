ETC kombiniert Summer Camp und berufliche Weiterbildung

Am 20. Juli 2017 fanden sich in Madison, USA, rund 250 ETC-Anwender aus der ganzen Welt zur vierten Create Unterstand Experience (CUE) Konferenz ein. Bei dem im Zwei-Jahres-Turnus ausgerichteten ETC-Event haben Endnutzer aller Kompetenz-Levels Gelegenheit, sich beruflich weiterzubilden.

Um den Teilnehmern eine umfassendere Weiterbildung zu ermöglichen, wurden in diesem Jahr die Kurse in ein- und zweitägige Seminare unterteilt. Im Mittelpunkt der Workshops standen Techniker und Pädagogen als Anwender sowie Themen wie allgemeines Systemnetworking, Design für Theater und Programmierung einer Eos-Konsole.

Das Programm wurde in diesem Sommer um optionale Abendkurse erweitert. Dazu bot die CUE Konferenz in diesem Jahr mehr Angebote zur Weiterbildung für fortgeschrittene Nutzer, bei denen teilweise ein absolviertes Konsolentraining notwendig war.

Alle Teilnehmer konnten während der Konferenz unterschiedliche praktische Erfahrungen sammeln. Auch der Spaß kam bei dem Workshop nicht zu kurz. Angelehnt an die amerikanische Tradition der Summer Camps, konnten sich die internationalen Teilnehmer beispielsweise in sportlichen und musikalischen Wettstreiten erproben; Camp-Atmosphäre kam zudem bei einem gemeinsamen Barbecue und abendlichen Lagerfeuergesprächen auf.

Für alle, die an der Konferenz nicht teilnehmen konnten, hält ETC auf der CUE-Website (www.etcconnect.com/CUE/) die Highlights des diesjährigen Meetings parat. Darunter: die Kurse von Freitag und Samstag und die Eröffnungsrede von David Lincecum, Vice President of Marketing.

www.etcconnect.com