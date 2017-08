Checkpoint.DJ im November in Hannover

Die Checkpoint.DJ - eine DJ-Messe von, mit und für DJs - findet am 12. und 13. November 2017 um jeweils 10 Uhr im Hannover Congress Centrum (HCC) statt. Aussteller präsentieren ihre neuen Techniktrends. Besucher können die Produkte ausgiebig testen. Je nach Aussteller findet auch ein Direktvertrieb statt: Wer Gefallen an einem Produkt findet, kann es sofort mitnehmen.

Die Checkpoint.DJ ist nicht auf das bloße Präsentieren neuer Produkte und Trends beschränkt. Sie beschäftigt sich mit dem DJ-Dasein im Allgemeinen. An fünf Checkpoints sind Experten zugegen, die in Vorträgen und Workshops ihr Wissen in den Bereichen Producing, Sound, Marketing, Learning und Light weitergeben.

Die Aftershowparty am Sonntag bietet Gelegenheit, mit Kollegen und Ausstellern zu feiern, während DJs ihr Können unter Beweis stellen.

www.checkpoint.dj