Call for Papers für PCIM Europe Konferenz 2018

Die PCIM Europe Konferenz geht in die 39. Runde. Mit dem „Call for Papers“ sind Experten aus Industrie und Wissenschaft dazu eingeladen, ihre Beiträge zur Leistungselektronik einzureichen und das Programm der vom 5. bis 7. Juni 2018 in Nürnberg stattfindenden PCIM Europe Konferenz aktiv mitzugestalten.

Im Rahmen eines Vortrages oder einer Posterpräsentation haben Referenten die Möglichkeit, ihre neuen Ergebnisse und Entwicklungen einem internationalen Publikum vorzustellen und mit Fachkollegen in einen Austausch zu treten. Letzter Termin für die Einreichungen ist der 16. Oktober 2017.

Die Themen der Konferenz umfassen aktuelle Entwicklungen bei Leistungshalbleitern, passiven Bauelementen, Produkten zur Wärmebeherrschung, Energiespeicherung, Sensoren, neuen Materialien und Systemen. Detaillierte Informationen zu den Themen sind unter www.pcim-europe.com/callforpapers abrufbar. Die Konferenzsprache ist Englisch.

Der kostenlose Besuch der Fachmesse bietet Referenten eine Gelegenheit, Erfahrungen innerhalb der Branche auszutauschen. Die Manuskripte zu den Präsentationen werden im PCIM Europe-Tagungsband und den wissenschaftlichen Datenbanken IEEExplore, Scopus, Compendex sowie IET Inspec Direct veröffentlicht.

Unter allen Einreichungen werden auch 2018 wieder ein „Best Paper Award“ und drei „Young Engineer Awards“ für herausragende Leistungen vergeben. Der Gewinner des „Best Paper Awards“ erhält neben 1.000 Euro eine Einladung zur PCIM Asia 2019 Conference in Shanghai inklusive Flug und Hotel. Die drei „Young Engineer Awards“ für erstklassige Beiträge junger Ingenieure (bis 35 Jahre) sind jeweils mit einem Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro dotiert.

www.pcim-europe.com