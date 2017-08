BOE 2018 im Januar in Dortmund

Die Best of Events International (BOE), internationale Fachmesse für Erlebnismarketing, findet 2018 am 10. und 11. Januar in der Messe Dortmund statt. Circa 480 Aussteller präsentieren sich rund 10.000 Fachbesuchern aus Veranstaltungsagenturen und Unternehmen.

Die Fachmesse bietet ein Rahmenprogramm mit Vorträgen. Die Titel der Themenangebote: Technology & Safety-Forum, MICE-Forum, Career-Hub, Acts on Stage und Digital Forum. Besondere thematische Schwerpunkte sind 2018 Veranstaltungssicherheit und Catering. Zudem wird es wieder die Verleihung der BEA-/INA-Awards für kreative und gelungene Live-Kommunikation geben. Fachlicher Träger der BOE ist der FAMAB Kommunikationsverband.

www.boe-messe.de