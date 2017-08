Alessio Foti

Die Adam Hall Group hat den Unternehmensbereich Global Business Development weiter ausgebaut. Das Team um Bodo Falkenried wird seit dem 1. Juli 2017 durch Alessio Foti verstärkt, der mit langjähriger Erfahrung unter anderem als Brand Direktor von Unternehmen der Pro Audio Branche mit den Aufgabenschwerpunkten Geschäftsentwicklung, Produkt Management und Vertrieb in Asien, den USA und Europa tätig war. Der 40-jährige Italiener operiert vom Headquarter der Adam Hall Group im hessischen Neu-Anspach in der Nähe von Frankfurt am Main aus.

Foto (v.l.n.r.): Markus Jahnel (COO Adam Hall Group), Bodo Falkenried (Head of Global Business Development), Alessio Foti (Business Development Manager).

