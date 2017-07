Vice Media produziert mit Lawo-Mischpult

Der Medienkanal Vice Media nutzt in seinen Produktionsräumen in Brooklyn/New York City ein Lawo mc²56-Audio-Produktionsmischpult, das dort kürzlich installiert wurde, um die Audio-Mix-Workflows während Produktionen zu optimieren. Vice entschied sich für ein mc²56 mit 32 Fadern mit redundant ausgelegtem Core inklusive 8.192 x 8.192-Audiorouter und Dynamics-Processing für jeden Kanal.

Die Konsole kommt hauptsächlich bei der Produktion der Nachrichtensendung „Vice News“ um Einsatz, die regelmäßig auf HBO gesendet wird, und für Inhalte, die während dieser Produktionen als Live-Stream veröffentlicht werden.

„Einer der entscheidenden Faktoren für das mc²56 war seine bewährte Performance bei Anwendungen für die Produktion von Live-Content in einer IP-Umgebung, gerade wenn AES67 für das AoIP-Interfacing in die übergreifende Routing-Infrastruktur der Produktionsgebäude implementiert ist“, sagt Charlie Travis, Vice President of Engineering bei Vice. „Darauf legten wir als allererstes unser Augenmerk und Lawo war die logische Wahl, weil das Unternehmen bereits weitreichende Erfahrungen mit der Live-Produktion im IP-Bereich besitzt.

Die Möglichkeit, das Mischpult in das Mosart-Automationssystem via Ember+ zu integrieren, sei laut Charlie Travis, Vice President of Engineering bei Vice Media, für den Medienkanal ein wichtiges Kriterium bei der Anschaffung der Konsole gewesen.

