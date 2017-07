Salzbrenner Media-Auftritt auf der Stage Set Scenery





Bei der Stage Set Scenery 2017 hat das Systemhaus Salzbrenner Media ein buntes Messeprogramm geboten: Im SoundLab informierte an drei Terminen Ismet Bozkurt, Sales Manager für Osteuropa und den Nahen Osten bei Salzbrenner Media, über StageCast, eine speziell für Theater entwickelte Software.

Zudem stellten Daniel Schindler, System Engineer bei Salzbrenner Media, und Rainer Hettwer, Leiter des Projektvertriebs, an drei Tagen das Mischpultsystem Polaris Evolution als Audio-Operation-Plattform vor und führten die Zuschauer in seine Funktionen ein.

Zum diesjährigen Systemhaus-Messeauftritt gehörte auch das Inspizientenfrühstück am zweiten Messetag als Diskussionsplattform für die Fragen „Smartphone, Tablet, Inspizientenpult: Kann eine reine Touchbedienung die Zukunft der Inspiziententechnik sein? Wohin geht die Reise der Inspiziententechnik? Welche Tools und welche Apps sind zukünftig ein Muss im Inspizientenalltag?“. In gemütlicher Runde konnten sich rund fünfzehn Toningenieure, Inspizienten und Interessierte in Gesprächen über die Zukunft der Inspiziententechnik austauschen.

Ergänzend zur Vortragsreihe konnten Besucher am Messestand von Salzbrenner Media mehr über die Systemhausleistungen und Salzbrenner-Produkte sowie ihre Neuerungen erfahren. So liegt beim Inspizientenpult Inspiration aktuell der Fokus auf der Integration von Fremdherstellern, beispielsweise für PoE-Lautsprecher zum Empfang von Audiostreams via Netzwerk, oder für die Integration von Clear-Com- und Riedel-Sprechstellen. Darüber hinaus informierten die Audiospezialisten über Salzbrenner Factory, die neue Marke von Salzbrenner für kundenindividuelle Lösungen und Sonderbauten.

www.salzbrenner.com