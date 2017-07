Neu konzipierte Lasereinheit von Laserworld erhältlich

Mit dem RTI Neo One präsentiert Laserworld eine neu konzipierte Lasereinheit, die als modulares Effektgerät für professionelle Anwendungen konzipiert ist. Anhand einer DMX- bzw. ArtNet-Ansteuerung ist das Gerät kompatibel zur bestehenden Steuerungsinfrastruktur, sodass kein anderes Steuerungssystem im bestehenden Raumdesign erforderlich ist.

RTI Neo One ist ein Multiprojektor-Lasersystem: Mehrere Geräte können mit einem Schnellverschluss aneinander befestigt und im System gesteuert werden. Durch die achteckige Form ist es möglich, mehrere Geräte nebeneinander zu verwenden und diese auch in anderen Formen und an ungewöhnlichen Standorten zu montieren. Möglich ist hier unter anderem auch eine Flankierung der Sound-Line-Arrays auf großen Bühnen, eine Kreisform oder andere beliebige Formen.

Der RTI Neo One ist ein extrem Weißlicht-Vollfarblasersystem. Mit einer Leistung von 24 W pro Meter bzw. 4 W RGB pro Gerät ist der Laser auch über große Distanzen gut sichtbar. Ein internes Playback-System kann individuell mit benutzerdefinierten Mustern oder Animationen konfiguriert werden (freie Software zur Erstellung von ILDA-Figuren ist enthalten). Die Scanner ermöglichen darüber hinaus auch Grafik- und Logo-Projektionen.

Bis zu sechs RTI Neo One-Einheiten können mit einem Netzteil betrieben werden. Die Geräte und die Stromversorgung haben die gleiche achteckige Form, sodass sie mit den standardisierten Schnellverschlüssen kombiniert werden können. Bei einer Größe von 220 x 185 x 185 mm und einem Gewicht von 6,5 kg können mehrere Geräte auch bei geringem Platzangebot gleichzeitig verwendet werden.

Der RTI Neo One wurde speziell für die Ausführung als Array, Matrix oder für die Gestaltung von verschiedenen Laser-Kombinationen entwickelt. Die Fähigkeiten dieser Systeme übertreffen die der RTI Neo Six, da sie mehr Leistung sowie flexiblere Einsatzmöglichkeiten zulassen.

www.laserworld.com