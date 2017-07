Movecat präsentiert dritte Generation des I-Motion Controller Expert-T

Der I-Motion Controller Expert-T III von Movecat, die dritte Gerätegeneration des Netzwerkcontrollers für die systemische Steuerung von kinetischen Antrieben gemäß D8, D8 Plus und C1, wurde insbesondere für komplexe Kinetik-Projekte konzipiert. Mit dem Expert-T III lassen sich bis zu 240 Antriebe mit fixer oder variabler Geschwindigkeit im Netzwerkverbund steuern und kontrollieren.

Der Controller ist mit einem tageslichtfähigen 24“-Outdoordisplay in High-Resolution in Kombination mit einem gleichgroßen PCAP-Outdoor-Multitouchpanel in kratzfester Ausführung ausgestattet, das temperatur- und feuchtigkeitsunempfindlich ist. Die CPU erlaubt sowohl eine 3-D-Objektprogrammierung als auch eine 2D- und 3D-WYSIWYG Darstellung.

Die Fahrhebelrechner sind zweikanalig gemäß SIL 3 angelegt und ermöglichen in Verbindung mit der erweiterten, hinterleuchteten Eingabetastatur mit taktiler Rückmeldung, einem multifunktionalen Bedienknopf sowie einem direkt auf der Frontplatte platzierten Trackball eine intuitive Bedienung.

Weiterhin steht ein optimierter showbasierter Programmier- und Abrufmodus zur Verfügung. Wie beim Vorgänger besteht auch beim I-Motion Controller Expert-T III die Möglichkeit zur Integration bereits vorhandener Antriebe und sonstiger Bühnenmaschineriegeräte in einen Systemverbund.

www.movecat.de