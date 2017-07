Elation präsentiert LED-Beam/Wash Rayzor 360Z

Elation Professional hat seine Rayzor-Serie an kompakten High-Speed-LED-Scheinwerfern um einen neuen Beam/Wash-Moving-Head erweitert: Der Rayzor 360Z basiert auf 3x 60W RGBW-LEDs für den Licht-Output und verfügt über einen integrierten 5°-50°-Zoom für einen breiten, flexiblen Abstrahlbereich.

Der Rayzor 360Z erzeugt eine Helligkeit von 20.550 Lux @ 3m mit 5°-Zoom. In Kombination mit der endlosen 360°-Pan/Tilt-Rotation (16-Bit) eignet sich der LED-Moving-Head für Looks und Effekte in nahezu jeder Show-Umgebung.

Für den Einsatz als effektives Wash-Light lässt sich die Farbtemperatur des Rayzor 360Z variabel von 2.700 K bis 8.000 K anpassen. Die Farbmisch-Einheit liefert jede erdenkliche Abstufung - von gesättigten Farben über Pastelltöne bis hin zu Warm- und Kaltweiß-Varianten. Für die Programmierung stehen diverse Farbmakros bereit.

Darüber hinaus bietet der Rayzor 360Z frei wählbare Dimmkurven. Neben den integrierten Makros ermöglicht der LED-Beam/Wash die individuelle Pixel-Kontrolle. Zudem lässt sich die Bildwiederholrate sowie die Gamma-Helligkeit flexibel anpassen.

Steuerungsseitig verfügt der Rayzor 360Z über verschiedene DMX-Kanal-Modi sowie ArtNet- und KlingNet-Unterstützung. Zudem ist der LED-Moving-Head RDM-ready und lässt sich über die Power-Linking-Funktion zu größeren Setups zusammenstellen.

Der Sockel des Rayzor 360Z beherbergt neben dem um 180 Grad drehbaren Vollfarb-LC-Display mit sieben Menü-Buttons professionelle 5-Pin-XLR-DMX- sowie RJ45-Ethercon- und Powercon-True1-Ein- und Ausgänge. Wegen des flickerfreien Betriebs bietet sich der Rayzor 360Z gleichermaßen für TV- und Broadcast-Anwendungen an und kann mit seinem mehrspannungsfähigen Netzteil mit Auto-Switch-Funktion weltweit eingesetzt werden.

