Crestron-Raumbuchungslösung erlaubt direkte Anbindung an Standard-Kalenderplattformen

Als Teil seiner skalierbaren Raumlösungen für Unternehmen präsentiert Crestron die neuen Raumbuchungs-Touchscreens der TSW x60 Series, die eine direkte Anbindung an Kalenderplattformen für Unternehmen ermöglichen. Zudem stellt das Unternehmen die neue SSW-Raumverfügbarkeitsanzeige (SSW) vor, mit der das Suchen und Buchen von verfügbaren Tagungsräumen ermöglicht wird (über Crestron Mercury, DGE-100 oder DM-DGE-200-C oder über die Crestron PinPoint-App).

Mit der neuen SSW ist jetzt nur noch ein schneller Blick durch den Gebäudeflur nötig. Die wandmontierbare SSW zeigt freie Räume durch helles, grünes Licht an und kennzeichnet belegte Räume durch rotes Licht. Die SSW ist aus bis zu 15 Meter Entfernung sichtbar, der Energieverbrauch liegt bei weniger als 2 Watt. Integratoren schließen die SSW mithilfe des 4,57 m langen USB-Kabels an einen Crestron-Touchscreen der TSW x60 Series an, die programmierfreie Lösung steht dann sofort zur Verfügung.

Die Touchscreens der TSW x60 Series lassen sich direkt und sicher mit Microsoft Exchange, Office 365 und G Suite verbinden und erfordern kein Steuerungssystem und keine zusätzliche Software. Die Touchscreens unterstützen zudem HTML 5. Dadurch wird es Integratoren erleichtert, Themen zu erstellen, Full-Motion-Videohintergründe hinzuzufügen und dynamische Änderungen an einzelnen oder allen Touchscreens im Netzwerk vorzunehmen.

Die Raumverfügbarkeit und detaillierte Veranstaltungsinformationen inklusive Anweisungen zur Konnektivität, dem Namen des Veranstalters, dem Thema der Veranstaltung und den Start-/Endezeiten werden auf dem Bildschirm der Mercury-Konsole auf dem Tisch und auf dem Raumdisplay angezeigt.

Alternativ bieten der DGE-100 und der DM-DGE-200-C in Pausenräumen und anderen einfachen Räumen mit installiertem Display die gleichen Bildschirminformationen. Während des Meetings kann der Raumkalender mit einem Countdown für die noch verbleibende Zeit über dem Präsentationsvideo angezeigt werden.

Die Touchscreens der TSW x60 Series und die SSW lassen sich mit der Raumbuchungs- und Überwachungssoftware Crestron Fusion integrieren, damit Unternehmen die Daten zur Raum- und Gerätenutzung und Berichterstattung erhalten, die sie benötigen, um Geschäftsentscheidungen zu treffen und Arbeitsabläufe, Platzangebot und Technologie zu optimieren.

www.crestron.eu