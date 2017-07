Christie H-Serie setzt Produktionen des Stadttheaters Baden in Szene

Drei 1DLP-Projektoren der Christie H-Serie sorgen im Stadttheater Baden (Österreich) für Kulissen und szenenbezogene Hintergründe. Das seit 1909 bestehende Traditionshaus hatte sich zuvor von seinen Großbild-Diaprojektoren getrennt. „Es wurde immer schwieriger, da es keine Entwickler mehr für die Dias gab, daher haben wir uns entschlossen, eine Lösung mit Videoprojektoren zu suchen", so Christof Lerchenmüller, Technischer Leiter der Bühne Baden.

Für die Rückprojektion in der angestrebten Größe entschied sich das Theater für drei Christie D12WU-H-Projektoren. Die Projektoren sind hochkant auf einer Plattform auf drei Metern Höhe auf der Hinterbühne des Theaters installiert und projizieren auf eine 11 x 5,8 m große Rückprojektionsfolie am hinteren Bühnenende. Die Anbindung an den Medienserver erfolgte per HD-SDI-LWL-Verkabelung.

„Die Rückprojektionsdistanz beträgt nur 5,5 Meter, und die beiden äußeren Projektoren stehen nur 2,5 Meter auseinander", erklärt David Chmel vom Christie-Partner Auvis. Erste Einsätze für die neue Installation waren das Kinderballett „Das Dschungelbuch" und das Musical „Dr. Jekyll and Mr. Hyde".

